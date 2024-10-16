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طبيب منتخب مصر يكشف طبيعة إصابة الشناوي وخالد صبحي - أخبار كلمتك

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طبيب منتخب مصر يكشف طبيعة إصابة الشناوي وخالد صبحي - أخبار كلمتك

طبيب منتخب مصر يكشف طبيعة إصابة الشناوي وخالد صبحي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 12:57 صباحاً - منتخب مصر، قال محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر الأول لكرة القدم، إن إصابة محمد الشناوي حارس مرمي المنتخب عبارة عن جرح قطعي في الحاجب، بينما إصابة خالد صبحي مدافع المنتخب، تمزق  في عضلات الساق.

ومن المقرر وصول  بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن في التاسعة صباح اليوم الأربعاء للقاهرة.

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خالد صبحي لاعب منتخب مصر، كلمتك

موعد مباراة منتخب مصر القادمة 

ويلتقي منتخب مصر الوطني في المباراة القادمة نظيره كاب فيردي على ملعب الأخير، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025.

وتقام المباراة  خلال الأجندة الدولية للفيفا في الفترة من 11 إلى 19 نوفمبر المقبلين. 

ويخوض الفراعنة مباراة الجولة السادسة والأخيرة في التصفيات أمام منتخب بوتسوانا بالقاهرة خلال الأجندة الدولية نفسها.

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 كلمتك، كلمتك

ترتيب مجموعة مصر بتصفيات أمم إفريقيا

الأول: مصر - 12 نقطة.

الثاني: بوتسوانا - 6 نقاط.

الثالث: كاب فيردي - 3 نقاط. 

الرابع: موريتانيا - 3 نقاط.

 

 منتخب مصر يتأهل رسميا لأمم إفريقيا

وتأهل منتخب مصر رسميا لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب بعد الفوز على موريتانيا بهدف دون رد في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة للبطولة.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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