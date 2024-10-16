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4 مباريات "كلين شيت"، رقم فريد لمنتخب مصر بتصفيات أمم إفريقيا - أخبار كلمتك

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4 مباريات "كلين شيت"، رقم فريد لمنتخب مصر بتصفيات أمم إفريقيا - أخبار كلمتك

4 مباريات "كلين شيت"، رقم فريد لمنتخب مصر بتصفيات أمم إفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 12:41 صباحاً - منتخب مصر، حقق منتخب مصر الأول لكرة القدم، رقمًا فريدًا في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2025، المقرر إقامتها في المغرب.

واستطاع منتخب مصر بقيادة مديره الفني حسام حسن تحقيق الفوز على منتخب موريتانيا بهدف نظيف، على أرضه ووسط جماهيره المتحمسة، في اللقاء الذي أقيم بالعاصمة الموريتانية الثلاثاء.

 

رقم فريد لمنتخب مصر

واستطاع منتخب مصر أن يحافظ على نظافة شباكه في المباراة الرابعة على التوالي في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا، ليصبح الفريق الوحيد الذي لم تهتز شباكه في التصفيات حتى الآن.

 منتخب مصر يتصدر المجموعة الثالثة

بتلك النتيجة حصد منتخب مصر الوطني الثلاث نقاط ليرتفع رصيده إلى 12 نقطة، بينما تجمد رصيد موريتانيا عند 3 نقاط، ويصبح ترتيب المجموعة الثالثة على النحو التالي:

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ترتيب مجموعة مصر بتصفيات أمم إفريقيا

الأول: مصر - 12 نقطة

الثاني: بوتسوانا - 6 نقاط 

الثالث: كاب فيردي - 3 نقاط 

الرابع: موريتانيا - 3 نقاط 

 

منتخب مصر يتأهل رسميا لأمم إفريقيا

تأهل منتخب مصر لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب بعد الفوز على موريتانيا بهدف دون رد في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة للبطولة.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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