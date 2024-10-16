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دوري الأمم الأوروبية، منتخب البرتغال يسقط في فخ التعادل السلبي أمام إسكتلندا - أخبار كلمتك

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دوري الأمم الأوروبية، منتخب البرتغال يسقط في فخ التعادل السلبي أمام إسكتلندا - أخبار كلمتك

دوري الأمم الأوروبية، منتخب البرتغال يسقط في فخ التعادل السلبي أمام إسكتلندا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 12:09 صباحاً - سقط منتخب البرتغال في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه منتخب إسكتلندا، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب هامبتون بارك، ضمن مواجهات الجولة الرابعة بـدوري الأمم الأوروبية.

 

تشكيل البرتغال ضد اسبانيا

أعلن روبرتو مارتينيز، مدرب منتخب البرتغال، التشكيل الأساسي لمواجهة نظيره إسكتلندا، خلال المباراة التي تجمعهما في العاشرة إلا ربع مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "هامبتون بارك"، في إطار مباريات الجولة الرابعة من دوري الأمم الأوروبية 2024-2025. 

وجاء تشكيل اسكتلندا ضد البرتغال، كالتالي:

ديوجو كوستا، روبن دياز، أنطونيو سيلفا، نونو مينديز، جواو كانسيلو، جواو بالينيا، برونو فرنانديز، فيتينا، كريستيانو رونالدو، كونسيساو، ديوجو جوتا.

تشكيل البرتغال أمام إسكتلندا، كلمتك

 

منتخب البرتغال في الصدارة

ويتصدر المنتخب البرتغالي المجموعة الأولى في دوري الأمم الأوروبية برصيد 9 نقاط بالعلامة الكاملة حتى الآن، حيث لعب 3 مباريات حقق الفوز في جميعهم وسجل 7 أهداف وتلقى 3.

وفي المقابل، تتذيل اسكتلندا المجموعة دون رصيد من النقاط بعدما خسرت الثلاث مباريات السابقة، وسجلت 4 أهداف بينما تلقت شباكها 7 أهداف آخرين.

 

تاريخ مواجهات إسكتلندا والبرتغال

وسبق وتقابل المنتخبان في 16 مباراة سابقة، وحقق البرتغال 9 انتصارات فيما حقق منتخب اسكتلندا 4 انتصارات، وحسم التعادل 3 مواجهات، سجلت برازيل أوروبا 23 هدفًا واستقبلت 15.

ويواصل المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز اعتماده على القائد المخضرم نجم النصر السعودي كريستيانو رونالدو (39 عاما) الذي سجل هدفا ضد بولندا في المباراة الأخيرة، رافعا رصيده إلى 133 هدفا في 214 مباراة دولية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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