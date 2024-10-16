الرياضة - 12:01 - إسبانيا تهزم إسبانيا بثلاثية في دوري الأمم الأوروبية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 12:01 صباحاً - حقق منتخب إسبانيا الفوز على ضيفه صربيا بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الرابعة بالمجموعة الرابعة بالمستوى الأول لدوري أمم أوروبا لكرة القدم، اليوم الثلاثاء.

تقدم المنتخب الإسباني بهدف مبكر سجله آيمريك لابورت بعد مرور خمس دقائق من اللقاء، لينهي حامل لقب النسخة الأخيرة الشوط الأول متقدما بهذا الهدف.

وفي الشوط الثاني أضاف ألفارو موراتا وأليكس بايينا الهدفين الثاني والثالث للإسبان في الدقيقتين 65 و77.

وأكمل المنتخب الصربي اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه ستراهينيا بافلوفيتش في الدقيقة 76.

بهذا الفوز عزز منتخب إسبانيا تصدره للمجموعة الرابعة رافعا رصيده إلى 10 نقاط، ويعزز من فرصه في التأهل للدور قبل النهائي قبل جولتين من انتهاء دور المجموعات.

أما المنتخب الصربي فقد تجمد رصيده عند أربع نقاط ليبقى في المركز الثالث.

وفي مباراة أخرى أقيمت بنفس التوقيت، تعادل منتخب سويسرا مع ضيفه الدنمارك بهدفين لكل منهما.

سجل ريمو فرويلير وزكي العمدوني هدفي سويسرا في الدقيقتين 26 والأولى من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول.

وأحرز هدفي الدنمارك جوستاف إيزاكسون وكريستيان إيريكسن في الدقيقتين 27 و69.

واحتفظ منتخب الدنمارك بوصافة المجموعة برصيد سبع نقاط بينما يتذيل منتخب سويسرا الترتيب برصيد نقطة واحدة، ليفرط في فوز كان بمتناوله على أرضه ووسط جماهيره.