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الرياضة - 12:01 - تريزيجيه: حسام حسن نصحني بعدم المشاركة بسبب الإصابة لكني رفضت - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:01 - تريزيجيه: حسام حسن نصحني بعدم المشاركة بسبب الإصابة لكني رفضت - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - تريزيجيه: حسام حسن نصحني بعدم المشاركة بسبب الإصابة لكني رفضت - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 12:01 صباحاً - أكد محمود حسن تريزيجيه، لاعب منتخب مصر الأول لكرة القدم، أن تمثيل منتخب مصر شرف عظيم لأي لاعب، كما أكد على أنه شارك في المباراة رغم الإصابة.

وحقق منتخب مصر الفوز بهدف دون رد على حساب موريتانيا خلال المواجهة التي جمعتهما ضمن مباريات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 والتي من المقرر لها أن تُقام في المغرب.

ليتأهل المنتخب الوطني رسميا إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، وذلك بعد وصوله للنقطة الثانية عشر متصدرا مجموعته.

وقال تريزيجيه ": "الحمد لله على الفوز والصعود والجيل ده يستاهل إنه يفرح الشعب المصري".

وأكمل: "المباراة كانت صعبة للغاية بدليل أنهم فازوا قبل ذلك على الجزائر، وقمنا بإحترامهم وقدمنا أداء قوي".

واختتم: "شرف عظيم أن تمثل اسم بلدك، وأي حد يمثل المنتخب لا بد أن يعلم أن تيشيرت المنتخب ثقيل، حسام حسن نصحني بعدم المشاركة بسبب الإصابة لكنني أكدت له أنني متاح معه في أي وقت".

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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