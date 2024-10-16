الرياضة - 12:01 - أول تعليق من إبراهيم عادل بعد هدفه مع منتخب مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 12:01 صباحاً - كشف إبراهيم عادل، لاعب منتخب مصر الأول، إن اللاعبين سعداء بالفوز على موريتانيا في مباراة صعبة، لافتًا إلى أن جميع أفراد الفريق قدموا أفضل ما لديهم.
وأضاف عادل، " هدفي جاء بمجهود كل اللاعبين وسعيد بتسجيل هدف الفوز أمام موريتانيا".
وواصل: "نتمنى دعم الجماهير دائمًا، ولدينا جيل قوي لمنتخب مصر تحت قيادة حسام حسن".
وأكمل: "حسام حسن دائمًا يعطينا دافع كبير ويفيدنا دائمًا لأنه مهاجم قوي".
وعن اللعب تحت قيادة حسام حسن: "أي لاعب يشارك في المباراة حتى لو دقائق قليلة يقدم كل ما في وسعه بسبب حسام حسن لأنه مدرب حماسي جدًا".
وأتم: "أركز في الوقت الحالي مع بيراميدز، لكن طموحي هو الأحتراف الأوروبي".
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