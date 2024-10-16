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الرياضة - 12:01 - أول تعليق من إبراهيم عادل بعد هدفه مع منتخب مصر - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:01 - أول تعليق من إبراهيم عادل بعد هدفه مع منتخب مصر - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - أول تعليق من إبراهيم عادل بعد هدفه مع منتخب مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 12:01 صباحاً - كشف إبراهيم عادل، لاعب منتخب مصر الأول، إن اللاعبين سعداء بالفوز على موريتانيا في مباراة صعبة، لافتًا إلى أن جميع أفراد الفريق قدموا أفضل ما لديهم.

وأضاف عادل، " هدفي جاء بمجهود كل اللاعبين وسعيد بتسجيل هدف الفوز أمام موريتانيا".

وواصل: "نتمنى دعم الجماهير دائمًا، ولدينا جيل قوي لمنتخب مصر تحت قيادة حسام حسن".

وأكمل: "حسام حسن دائمًا يعطينا دافع كبير ويفيدنا دائمًا لأنه مهاجم قوي".

وعن اللعب تحت قيادة حسام حسن: "أي لاعب يشارك في المباراة حتى لو دقائق قليلة يقدم كل ما في وسعه بسبب حسام حسن لأنه مدرب حماسي جدًا".

وأتم: "أركز في الوقت الحالي مع بيراميدز، لكن طموحي هو الأحتراف الأوروبي".

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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