الرياضة - 11:44 - ياسر ريان: بيراميدز لن يستطيع التتويج بالسوبر في وجود الأهلي والزمالك - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 11:44 مساءً - تحدث ياسر الريان نجم الأهلي السابق، عن توقعاته لمباريات السوبر المصري في الإمارات هذا الموسم 2024-2025.

وقال ياسر ريان: من الصعب أن يحصد بيراميدز لقب السوبر المصري في تواجد القطبين الأهلي والزمالك.

وأضاف ريان: بيراميدز لن يستطيع الفوز على الزمالك في السوبر المصري "على ضمانتي" خاصًة وإن الأبيض منتشي بالتتويج بالسوبر الأفريقي.

وتابع: حتى لو حدث وتأهل بيراميدز إلى نهائي السوبر المصري من الصعب جدًا الفوز على الأهلي حال تأهله إلى المباراة النهائية.

وأكد: بيراميدز يمتلك فريق قوي جدًا وكبير ولكن من الصعب الفوز على الزمالك في نصف النهائي.

وشدد ريان: الأهلي كان سيتوج بكأس مصر حال عدم اعتذاره، وهذا السبب في تتويج بيراميدز بلقب كأس مصر.

واختتم: الأهلي والزمالك وسام الكرة المصرية وهما الأفضل في إفريقيا.