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الرياضة - 11:44 - ياسر ريان: بيراميدز لن يستطيع التتويج بالسوبر في وجود الأهلي والزمالك - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:44 - ياسر ريان: بيراميدز لن يستطيع التتويج بالسوبر في وجود الأهلي والزمالك - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:44 - ياسر ريان: بيراميدز لن يستطيع التتويج بالسوبر في وجود الأهلي والزمالك - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 11:44 مساءً - تحدث ياسر الريان نجم الأهلي السابق، عن توقعاته لمباريات السوبر المصري في الإمارات هذا الموسم 2024-2025.

وقال ياسر ريان: من الصعب أن يحصد بيراميدز لقب السوبر المصري في تواجد القطبين الأهلي والزمالك.

وأضاف ريان: بيراميدز لن يستطيع الفوز على الزمالك في السوبر المصري "على ضمانتي" خاصًة وإن الأبيض منتشي بالتتويج بالسوبر الأفريقي.

وتابع: حتى لو حدث وتأهل بيراميدز إلى نهائي السوبر المصري من الصعب جدًا الفوز على الأهلي حال تأهله إلى المباراة النهائية.

وأكد: بيراميدز يمتلك فريق قوي جدًا وكبير ولكن من الصعب الفوز على الزمالك في نصف النهائي.

وشدد ريان: الأهلي كان سيتوج بكأس مصر حال عدم اعتذاره، وهذا السبب في تتويج بيراميدز بلقب كأس مصر.

واختتم: الأهلي والزمالك وسام الكرة المصرية وهما الأفضل في إفريقيا.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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