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الرياضة - 11:44 - ياسر ريان: نجلي يستحق الانضمام للمنتخب الوطني بعد تألقه في الدوري التركي - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:44 - ياسر ريان: نجلي يستحق الانضمام للمنتخب الوطني بعد تألقه في الدوري التركي - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:44 - ياسر ريان: نجلي يستحق الانضمام للمنتخب الوطني بعد تألقه في الدوري التركي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 11:44 مساءً - تحدث ياسر ريان نجم الأهلي السابق عن أحقية نجله أحمد في الانضمام إلى صفوف المنتخب المصري خلال الفترة المقبلة.

وقال: نجلي أحمد يستحق الانضمام إلى صفوف منتخب مصر خلال الفترة الحالية.

وأضاف ريان: نجلي يقدم مستويات مميزة ويفرض نفسه دائمًا في أي فريق.

وتابع: أحمد ياسر أثناء تواجده في الدوري التركي سجل أهدافًا أكثر من مصطفى محمد.

وواصل: السوشيال ميديا لا تعطي أحمد ياسر ريان حقه، ولكنه بالتأكيد يستحق التواجد ضمن صفوف المنتخب الوطني.

واختتم: أحمد لا يستشيرني في العديد من الأمور ولم أعلم بتوقيعه لنادي سيراميكا كليوباترا.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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