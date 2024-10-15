الرياضة - 11:44 - ياسر ريان: نجلي يستحق الانضمام للمنتخب الوطني بعد تألقه في الدوري التركي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 11:44 مساءً - تحدث ياسر ريان نجم الأهلي السابق عن أحقية نجله أحمد في الانضمام إلى صفوف المنتخب المصري خلال الفترة المقبلة.

وقال: نجلي أحمد يستحق الانضمام إلى صفوف منتخب مصر خلال الفترة الحالية.

وأضاف ريان: نجلي يقدم مستويات مميزة ويفرض نفسه دائمًا في أي فريق.

وتابع: أحمد ياسر أثناء تواجده في الدوري التركي سجل أهدافًا أكثر من مصطفى محمد.

وواصل: السوشيال ميديا لا تعطي أحمد ياسر ريان حقه، ولكنه بالتأكيد يستحق التواجد ضمن صفوف المنتخب الوطني.

واختتم: أحمد لا يستشيرني في العديد من الأمور ولم أعلم بتوقيعه لنادي سيراميكا كليوباترا.