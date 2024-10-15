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الرياضة - 11:44 - التعادل يحسم مواجهة السعودية والبحرين في تصفيات كأس العالم - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:44 - التعادل يحسم مواجهة السعودية والبحرين في تصفيات كأس العالم - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:44 - التعادل يحسم مواجهة السعودية والبحرين في تصفيات كأس العالم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 11:44 مساءً - تعادل منتخب السعودية مع البحرين سلبياً في المباراة التى أقيمت على ملعب الملك عبد الله الدولي في جدة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026. وشهد الشوط الأول إضاعة سالم الدوسري لاعب السعودية لركلة جزاء في الدقيقة 18 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يحتل منتخب السعودية المركز الثالث برصيد 5 نقاط، يليه منتخب البحرين بنفس الرصيد ولكن بفارق الأهداف، فيما تتصدر اليابان ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط من ثلاث مباريات، مقابل 5 نقاط لأستراليا.

ترتيب المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026

المركز الأول: اليابان برصيد 10 نقطة.

المركز الثاني: أستراليا برصيد 5 نقاط.

المركز الثالث: السعودية برصيد 5 نقاط.

المركز الرابع: البحرين برصيد 5 نقاط.

المركز الخامس: إندونيسيا برصيد 3 نقاط.

المركز السادس: الصين برصيد 3 نقاط.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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