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تعادل سلبي بين السعودية والبحرين في تصفيات كأس العالم - أخبار كلمتك

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تعادل سلبي بين السعودية والبحرين في تصفيات كأس العالم - أخبار كلمتك

تعادل سلبي بين السعودية والبحرين في تصفيات كأس العالم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 11:29 مساءً - تعادل منتخب السعودية مع البحرين بدون أهداف في مباراة المنتخبين بالجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم على ملعب الجوهرة المشعة مساء اليوم الثلاثاء.

ونجح إبراهيم لطف الله حارس البحرين، في ترسيخ عقدة ركلات الجزاء لسالم الدوسري قائد المنتخب السعودي ونجم الهلال.

وانبرى الدوسري "المتخصص" لتنفيذ الركلة قبل انتصاف شوط المباراة الأول، لكنه سددها في متناول الحارس البحريني، الذي تصدى لها ببراعة.

وأضاع الدوسري ركلة أيضا في مباراة إندونيسيا بالجولة الأولى للمرحلة الحالية من التصفيات، التي انتهت بالتعادل 1-1.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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