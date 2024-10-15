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كرة اليد، الأهلي يفوز على إيتوال الكونغولي ويتأهل لربع نهائي بطولة إفريقيا - أخبار كلمتك

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كرة اليد، الأهلي يفوز على إيتوال الكونغولي ويتأهل لربع نهائي بطولة إفريقيا - أخبار كلمتك

كرة اليد، الأهلي يفوز على إيتوال الكونغولي ويتأهل لربع نهائي بطولة إفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 11:24 مساءً - الثلاثاء 15/أكتوبر/2024 - 11:23 م 10/15/2024 11:23:16 PM

الأهلي يفوز على إيتوال
الأهلي يفوز على إيتوال الكونغولي، كلمتك

فاز الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي على نظيره فريق إيتوال الكونغولي بنتيجة 45-14، ليتصدر المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة ويحجز مقعده في ربع نهائي بطولة إفريقيا للأندية التي تقام بمدينة العيون بالمغرب.

‎وأقيمت المباراة على صالة أومني سبورتس، وشهدت المباراة أداءً جيدًا من جانب رجال يد الأهلي، وانتهى الشوط الأول بتقدم الفريق بنتيجة 24-5، وواصل الفريق سيطرته على مجريات المباراة، وتفوق في الشوط الثاني، بفضل قوة دفاع الفريق والهجوم، ليفوز بنتيجة 45-14.

‎وكان رجال يد الأهلي قد حقق الفوز في المباراة السابقة أمام فريق سي إف جي الكونغولي بنتيجة 38-19، في اللقاء الذي أقيم ضمن منافسات الجولة الثانية للبطولة.

 

قائمة رجال يد الأهلي 

ويضم فريق «رجال يد الأهلي» كلًّا من: إبراهيم المصري- أحمد عادل- ياسر سيف- أحمد خيري- سيف هاني- عبد الرحمن فيصل- محسن رمضان- محمد لاشين- عمر خالد «كاستيلو»- عمر سامي- محمد مجدي- نبيل شريف- عبد العزيز إيهاب «زيزو»- راضي محمد- محمد صلاح- عبد الرحمن حميد- عبد الرحمن طه- محمد إبراهيم.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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