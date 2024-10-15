أسعار الذهب اليوم الأربعاء 13-11-2024، آخر تحديث - أخبار كلمتك

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 13-11-2024، آخر تحديث - أخبار كلمتك

وزيرة التنمية المحلية تناقش مع وفد صيني تطوير منظومة النقل المستدام - أخبار كلمتك

وزيرة التنمية المحلية تناقش مع وفد صيني تطوير منظومة النقل المستدام - أخبار كلمتك

وزير البترول يستقبل وفدًا من مسئولي أنجلوجولد أشانتي وسنتامين - أخبار كلمتك

وزير البترول يستقبل وفدًا من مسئولي أنجلوجولد أشانتي وسنتامين - أخبار كلمتك

قرار رئاسي بنقل الإشراف الإداري على ميناء طابا التخصصى، اعرف التفاصيل - أخبار كلمتك

قرار رئاسي بنقل الإشراف الإداري على ميناء طابا التخصصى، اعرف التفاصيل - أخبار كلمتك

موعد افتتاح معرض "فناني الجيل" الجماعي بمتحف الفنون الجميلة - أخبار كلمتك

موعد افتتاح معرض "فناني الجيل" الجماعي بمتحف الفنون الجميلة - أخبار كلمتك

نوران أبو طالب تطرح أحدث أغنياتها "كان ليك معايا" (فيديو) - أخبار كلمتك

نوران أبو طالب تطرح أحدث أغنياتها "كان ليك معايا" (فيديو) - أخبار كلمتك

بالأسماء، قائمة هاني أبو ريدة المرشحة لانتخابات اتحاد الكرة - أخبار كلمتك

بالأسماء، قائمة هاني أبو ريدة المرشحة لانتخابات اتحاد الكرة - أخبار كلمتك

نجم برشلونة أول طلب لـ أموريم في مانشستر يونايتد - أخبار كلمتك

نجم برشلونة أول طلب لـ أموريم في مانشستر يونايتد - أخبار كلمتك

يحق للمدربين الطعن علي قرارات الحكام، فيفا يدرس نظاما جديدا بدلا من تقنية الفيديو - أخبار كلمتك

يحق للمدربين الطعن علي قرارات الحكام، فيفا يدرس نظاما جديدا بدلا من تقنية الفيديو - أخبار كلمتك

للمرة الأولى، حزب الله يستهدف مقر وزارة الحرب وهيئة الأركان الإسرائيلية - أخبار كلمتك

للمرة الأولى، حزب الله يستهدف مقر وزارة الحرب وهيئة الأركان الإسرائيلية - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار الرياضة

الرياضة - 11:17 - بيراميدز يتواصل مع محمد شريف.. وشرط وحيد يقرب اللاعب من السماوي «خاص» - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 11:17 - بيراميدز يتواصل مع محمد شريف.. وشرط وحيد يقرب اللاعب من السماوي «خاص» - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:17 - بيراميدز يتواصل مع محمد شريف.. وشرط وحيد يقرب اللاعب من السماوي «خاص» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 11:17 مساءً - بدأ نادي بيراميدز محاولاته الجادة من أجل التعاقد مع محمد شريف نجم الأهلي السابق، والخليج السعودي الحالي، في الفترة المقبلة.

وانتقل محمد شريف من الأهلي إلى الخليج السعودي في صيف 2023، بعقد لمدة موسمين، على أن ينتهي في يونيو 2025.

محمد شريف

محمد شريف يرتدي زي الخليج السعودي

ويحق لـ محمد شريف التوقيع لأي فريق في يناير المقبل، دون العودة إلى ناديه الحالي الخليج.

وذكر مصدر داخل نادي بيراميدز، أن السماوي تواصل بالفعل مع محمد شريف، من أجل إقناعه بارتداء تيشيرت الفريق في الموسم المقبل.

محمد شريف

بيراميدز يستهدف ضم محمد شريف

ويستغل بيراميدز فترة تواجد محمد شريف في مصر، من أجل التأهيل من الإصابة التي تعرض لها مؤخرا وستبعده لمدة تصل إلى شهر.

وتابع المصدر، أن الخليج السعودي قد يترك لاعبه محمد شريف يرحل مجانا في الفترة المقبلة، وهناك رغبة من بيراميدز في الظفر بخدمات اللاعب بقوة.

محمد شريف

ويسعى الزمالك هو الآخر للتعاقد مع محمد شريف في الفترة القادمة، لكن اللاعب رغبته الأولى هي العودة للأهلي.

محمد شريف

وفي حال قرر الأهلي عدم التعاقد من جديد مع محمد شريف، فإن اللاعب يفضل الانتقال إلى بيراميدز على الزمالك.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 02:50 - خالد الغندور يكشف حقيقة الإصابة المزمنة لـ أشرف داري مدافع الأهلي - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق