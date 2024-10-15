الرياضة - 11:17 - بيراميدز يتواصل مع محمد شريف.. وشرط وحيد يقرب اللاعب من السماوي «خاص» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 11:17 مساءً - بدأ نادي بيراميدز محاولاته الجادة من أجل التعاقد مع محمد شريف نجم الأهلي السابق، والخليج السعودي الحالي، في الفترة المقبلة.

وانتقل محمد شريف من الأهلي إلى الخليج السعودي في صيف 2023، بعقد لمدة موسمين، على أن ينتهي في يونيو 2025.

محمد شريف يرتدي زي الخليج السعودي

ويحق لـ محمد شريف التوقيع لأي فريق في يناير المقبل، دون العودة إلى ناديه الحالي الخليج.

وذكر مصدر داخل نادي بيراميدز، أن السماوي تواصل بالفعل مع محمد شريف، من أجل إقناعه بارتداء تيشيرت الفريق في الموسم المقبل.

بيراميدز يستهدف ضم محمد شريف

ويستغل بيراميدز فترة تواجد محمد شريف في مصر، من أجل التأهيل من الإصابة التي تعرض لها مؤخرا وستبعده لمدة تصل إلى شهر.

وتابع المصدر، أن الخليج السعودي قد يترك لاعبه محمد شريف يرحل مجانا في الفترة المقبلة، وهناك رغبة من بيراميدز في الظفر بخدمات اللاعب بقوة.

ويسعى الزمالك هو الآخر للتعاقد مع محمد شريف في الفترة القادمة، لكن اللاعب رغبته الأولى هي العودة للأهلي.

وفي حال قرر الأهلي عدم التعاقد من جديد مع محمد شريف، فإن اللاعب يفضل الانتقال إلى بيراميدز على الزمالك.