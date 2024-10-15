الرياضة - 11:09 - «إصابة الظهر».. حسام حسن يكشف عن السبب الحقيقي وراء استبعاد صلاح - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 11:09 مساءً - كشف حسام حسن مدرب منتخب مصر، عن السبب الحقيقي وراء استبعاد محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، من رحلة موريتانيا بالتصفيات الإفريقية.

وتأهلت مصر إلى نهائيات أمم إفريقيا 2025 بالمغرب، عقب الفوز الثمين خارج الأرض على نظيره الموريتاني بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة للبطولة القارية.

ويدين منتخب مصر بهذا الانتصار إلى نجمه المميز إبراهيم عادل صاحب هدف اللقاء قبل نهايته بدقائق قليلة.

وضمن منتخب مصر التأهل إلى نهائيات أمم إفريقيا، كما ضمن صدارة مجموعته برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات "العلامة الكاملة".

وقال حسام حسن في تصريحاته عقب المباراة: "لقد احترمت رغبة محمد صلاح في عدم السفر إلى موريتانيا وخوض اللقاء على النجيل الصناعي، خاصة أنه نجم كبير ويمثلنا في الدوري الإنجليزي".

وواصل: "احترمت طلب الجهاز الطبي لنادي ليفربول، خاصة أنهم خافوا من تجدد إصابة في الظهر لمحمد صلاح كان قد عانى منها سابقا، في ظل وجود النجيل الصناعي".

وأضاف: "يهمني في المقام الأول مصلحة اللاعب ومش عاوز أعمل مخاطرة وأخسره في تصفيات كأس العالم، فهو لاعب مميز وكبير وله قيمته الكبيرة".

وغاب عن تشكيل منتخب مصر في مباراة اليوم النجم محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، بعدما فضل الجهاز الفني بقيادة حسام حسن إراحته بعدما طلب اللاعب عدم خوض اللقاء بسبب إقامته على ملعب أرضيته من النجيل الصناعي.

كما افتقد منتخب مصر في مباراة اليوم المهاجم مصطفى محمد لاعب فريق نانت الفرنسي، والذي عانى من إجهاد في العضلة الحلفية، وقرر حسام حسن عدم سفره مع الفريق واستبعاده من قائمة المباراة خوفًا من تفاقم الإصابة.