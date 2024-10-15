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الرياضة - 11:09 - الأهلي يعلن تشكيل مجالس إدارات شركات كرة القدم والمنشآت والخدمات الرياضية - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:09 - الأهلي يعلن تشكيل مجالس إدارات شركات كرة القدم والمنشآت والخدمات الرياضية - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:09 - الأهلي يعلن تشكيل مجالس إدارات شركات كرة القدم والمنشآت والخدمات الرياضية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 11:09 مساءً - اعلن النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بشكل رسمي، التشكيل الكامل لشركة كرة القدم في الفريق، والذي كان يتولى قيادتها عدلي القيعي.

ويخلف عدلي القيعي في شركة الكرة بالأهلي، أيمن فتحي حسين رئيسا، على أن يكون أحمد شمس نائبا له.

الأهلي

كما قرر الأهلي تعيين كل من وائل زيادة وأحمد حسام عوض كعضوين لشركة الكرة بالنادي الأحمر.

كما أعلن الأهلي عن تشكيل مجلس إدارة شركة النادي للمنشآت الرياضية، والتي سيتولى قيادتها تامر ناصر، وسيكون حازم هلال نائبا له.

الأهلي

كما تقرر أن يكون عابدين إبراهيم وأحمد مسعود وكامل إبراهيم، أعضاء لمجلس إدارة شركة الأهلي للمنشآت الرياضية.

أما بالنسبة لتشكيل مجلس إدارة شركة الأهلي للخدمات الرياضية، فجاءت على النحو التالي:

الأهلي

الرئيس

محمد منار عنبة

الأعضاء

وائل الدمرداش

لمياء مختار

خالد شاكر

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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