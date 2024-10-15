شاهد، ماذا فعل التوأم في الملعب بعد الفوز على موريتانيا؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 11:08 مساءً - منتخب مصر، حقق منتخب مصر فوزا مستحقا على حساب مضيفه المنتخب الموريتاني بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمعهما على ملعب شيخا ولد بيديا بالعاصمة الموريتانية، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2025، المقرر إقامتها في المغرب.

وعقب انتهاء المباراة، قام التوأم حسام وإبراهيم حسن بإحضار علم مصر بحجم كبير وحملها وتجولا به داخل ملعب المباراة احتفالا بالفوز على موريتانيا وتحقيق العلامة الكاملة والتأهل رسميا لبطولة أمم إفريقيا في نسختها القادمة.

تصريحات حسام حسن بعد الفوز على موريتانيا

قال حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم: “أنا مبحبش الخسارة حتى لو ماتش ودي، والمنتخب الموريتاني قوي جدا وإحنا كان طموحنا الفوز”.

وتابع حسام حسن في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: “الإعلام في مصر لو فزنا برضه هينتقد فا أنا اللي يهمني الفوز والتأهل دون هزيمة، وأحقق المطلوب وكل الاحترام والتقدير ليهم وللسوشيال ميديا الذين ينتقدون ومستنيين أي غلطة”.

منتخب مصر يتصدر المجموعة الثالثة

بتلك النتيجة حصد منتخب مصر الثلاث نقاط ليرتفع رصيده إلى 12 نقاط، بينما تجمد رصيد موريتانيا عند 3 نقاط.. ويصبح ترتيب المجموعة الثالثة على النحو التالي:

التوأم يحملان علم مصر، كلمتك

ترتيب مجموعة مصر بتصفيات أمم إفريقيا

الأول: مصر - 12 نقطة

الثاني: بوتسوانا - 6 نقاط

الثالث: كاب فيردي - 3 نقاط

الرابع: موريتانيا - 3 نقاط

منتخب مصر يتأهل رسميا لأمم إفريقيا

تأهل منتخب مصر لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب بعد الفوز على موريتانيا بهدف دون رد في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة للبطولة.

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