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تصفيات أمم أفريقيا، شوط أول سلبي بين تونس وجزر القمر - أخبار كلمتك

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تصفيات أمم أفريقيا، شوط أول سلبي بين تونس وجزر القمر - أخبار كلمتك

تصفيات أمم أفريقيا، شوط أول سلبي بين تونس وجزر القمر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 11:08 مساءً -  تعادل منتخب تونس مع مضيفه منتخب جزر القمر، بنتيجة 0-0 في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا.

تشكيل تونس أمام جزر القمر 

في حراسة المرمى: أمان الله مميش.

في خط الدفاع: رائد بوشنيبة- ياسين مرياح- منتصر الطالبي- أمين بن حميدة.

في خط الوسط: حنبعل مجبري- يوسف المساكني- عيسى العيدوني.

في خط الهجوم: حمزة رفيعة- إلياس سخيري- سيف الجزيري.


القناة الناقلة لمباراة جزر القمر وتونس

وتذاع مباراة مباراة جزر القمر وتونس في تصفيات كأس أمم إفريقيا عبر قناة بي ان سبورتس3.


وكان منتخب جزر القمر حقق الفوز على حساب تونس في مباراة الجولة الثالثة بهدف وحيد على أرضية استاد رادس.

وبهذه النتيجة وصل رصيد جزر القمر إلى النقطة الخامسة في المركز الثاني بالمجموعة الأولى، جمعهم من الفوز بمباراة واحدة على تونس وتعادلين أمام مدغشقر وجامبيا.

بينما تجمد رصيد منتخب تونس عند 6 نقاط من انتصارين، وهزيمة وحيدة محتلًا صدارة ترتيب المجموعة بالتصفيات القارية.

 

وتقام تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 من مرحلة واحدة بمشاركة 48 منتخبا، تم تقسيمهم على 12 مجموعة بواقع 4 منتخبات في كل واحدة، يتأهل منها المتصدر والوصيف.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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