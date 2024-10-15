الرياضة - 11:01 - الأهلي يتأهل إلى ربع نهائي بطولة إفريقيا للأندية لكرة اليد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 11:01 مساءً - تفوق الفريق الأول لكرة اليد رجال بالأهلي على نظيره فريق إيتوال الكونغولي بنتيجة 45-14، ليتصدر المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة ويحجز مقعده في ربع نهائي بطولة إفريقيا للأندية التي تقام بمدينة العيون بالمغرب.

وأقيمت المباراة على صالة أومني سبورتس، وشهدت المباراة أداءً جيدًا من جانب «رجال يد الأهلي»، وانتهى الشوط الأول بتقدم الفريق بنتيجة 24-5، وواصل الفريق سيطرته على مجريات المباراة، وتفوق في الشوط الثاني، بفضل قوة دفاع الفريق والهجوم، ليفوز بنتيجة 45-14.

وكان «رجال يد الأهلي» قد حقق الفوز في المباراة السابقة أمام فريق سي إف جي الكونغولي بنتيجة 38-19، في اللقاء الذي أقيم ضمن منافسات الجولة الثانية للبطولة.

ويضم فريق «رجال يد الأهلي» كلا من: إبراهيم المصري- أحمد عادل- ياسر سيف- أحمد خيري- سيف هاني- عبد الرحمن فيصل- محسن رمضان- محمد لاشين- عمر خالد «كاستيلو»- عمر سامي- محمد مجدي- نبيل شريف- عبد العزيز إيهاب «زيزو»- راضي محمد- محمد صلاح- عبد الرحمن حميد- عبد الرحمن طه- محمد إبراهيم.