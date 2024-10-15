الرياضة - 11:01 - غزل المحلة يعود إلى ملعبه التاريخي للمرة الأولى منذ 5 أشهر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 11:01 مساءً - يعود الفريق الأول بنادي غزل المحلة للتدريبات على ملعبه التاريخي، غدا، للمرة الأولى منذ 5 أشهر، بعد الانتهاء من تغيير أرضية الملعب بشكل كلي، وتغيير أنظمة الري، عن طريق إحدى الشركات المتخصصة في المجال.

وأعلن النادي أنه من المرجح انتهاء أعمال التطوير بشكل نهائي خلال الأسبوع المقبل.

هذا ويبدأ الفريق الأول في نادي غزل المحلة بقيادة الكابتن أحمد عيد عبد الملك، استعداداته النهائية للدوري المصري الممتاز بعد أن أقام الفريق 6 معسكرات خارجية بالأسكندرية، بورسعيد، الإسماعيلية والقاهرة خاض خلالها 13 مباراة ودية.