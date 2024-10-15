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الرياضة - 11:01 - حسام حسن: كل الاحترام لمن ينتقدني.. وهدفي الفوز في كل مباراة مع المنتخب - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:01 - حسام حسن: كل الاحترام لمن ينتقدني.. وهدفي الفوز في كل مباراة مع المنتخب - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:01 - حسام حسن: كل الاحترام لمن ينتقدني.. وهدفي الفوز في كل مباراة مع المنتخب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 11:01 مساءً - علق حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، على انتصار الفراعنة على موريتانيا، وضمان التأهل رسميا إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025.

عبرت مصر إلى نهائيات أمم إفريقيا 2025 بالمغرب، عقب الفوز الثمين خارج الأرض على نظيره الموريتاني بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة للبطولة القارية.

ويدين منتخب مصر بهذا الانتصار إلى نجمه المميز إبراهيم عادل صاحب هدف اللقاء قبل نهايته بدقائق قليلة.

وضمن منتخب مصر التأهل إلى نهائيات أمم إفريقيا، كما ضمن صدارة مجموعته برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات "العلامة الكاملة".

وقال حسام حسن في تصريحاته عقب المباراة: "المنتخب الموريتاني من المنتخبات القوية، والتي تعمل دائما على احترام المنافسين وتقديم أفضل مستوى لها".

وواصل: "دخلنا مباراة موريتانيا في أرضهم بنية الفوز، أنا شخصيا طيلة مسيرتي لا أحب الخسارة ولا أحب أن أتعرض للهزيمة، وهذا ليس تقليلا من المنتخب الموريتاني".

وتابع: "وسائل الإعلام ستنتقدني في حال الخسارة وحتى في الفوز، ودائما هدفي هو تحقيق الفوز في كل مباراة وكل الاحترام لمن ينتقدني".

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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