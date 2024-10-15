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الرياضة - 11:01 - خليفة عدلي القيعي.. أيمن فتحي رئيسًا لشركة الكرة في الأهلي - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:01 - خليفة عدلي القيعي.. أيمن فتحي رئيسًا لشركة الكرة في الأهلي - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:01 - خليفة عدلي القيعي.. أيمن فتحي رئيسًا لشركة الكرة في الأهلي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 11:01 مساءً - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن رجل الأعمال أيمن فتحي، سيكون رئيسا لشركة الكرة في النادي الأهلي، وخلافة عدلي القيعي في منصبه.

وكتب أمير هشام عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "X": "خاص وعاجل.. رجل الأعمال أيمن فتحي رئيسا لشركة الأهلي لكرة القدم".

وكان أمير هشام انفرد عبر بلس 90 يوم 7 أكتوبر الجاري، بتقديم عدلي القيعي استقالته من رئاسة شركة الكرة بالنادي، واقترب رجل أعمال اقتصادي من المنصب.

وذكر الإعلامي أمير هشام في وقت سابق، أن عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي، رحل عن منصبه وتقدم باستقالته في اجتماع الجمعية العمومية للشركة.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "قد يكون رئيس الشركة من خارج الوسط الرياضي، وسيكون عنصرا اقتصاديا نظرًا لدور الشركة، ورؤية المجلس عدم الحاجة لعنصر كروي".

وأضاف أمير هشام: "خالد عبد القادر عضو شركة الكرة بالنادي الأهلي، رحل عن منصبه لظروف خاصة وعمل خاص به".

وقال: "أحمد حسام عوض عضو الشركة كان قريبا من الرحيل لانتخابات اتحاد الكرة، ولكن الأمور تغيرت في الوقت الحالي، وقد يستمر في منصبه".

واختتم أمير هشام: "ما يخص أمير توفيق المدير التنفيذي، لم يتم اتخاذ قرار بشأنه اليوم عقب الجمعية العمومية، وقد يتم حسم موقفه غدٍ عقب اجتماع الإدارة".

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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