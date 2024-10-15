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منتخب مصر يحقق رقما قياسيا بالتأهل لأمم إفريقيا للمرة 27 في تاريخه - أخبار كلمتك

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منتخب مصر يحقق رقما قياسيا بالتأهل لأمم إفريقيا للمرة 27 في تاريخه - أخبار كلمتك

منتخب مصر يحقق رقما قياسيا بالتأهل لأمم إفريقيا للمرة 27 في تاريخه - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 10:15 مساءً - منتخب مصر، حجز منتخب مصر الأول لكرة القدم رسميا، بطاقة التأهل لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب.

وواصل منتخب مصر بهذا التأهل لبطولة أمم إفريقيا تحطيم رقمه القياسي كأكثر المنتخبات تأهلا للكان، حيث تعد هذه هي المرة الـ27 التي يتأهل فيها منتخب مصر لنهائيات البطولة. 

منتخب مصر يفوز على موريتانيا في عقر دارها

وتأهل منتخب مصر لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب بعد الفوز على موريتانيا بهدف دون رد في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة للبطولة.

بتلك النتيجة حصد منتخب مصر الثلاث نقاط ليرتفع رصيده إلى 12 نقاط، بينما تجمد رصيد موريتانيا عند 3 نقاط.. ويصبح ترتيب المجموعة الثالثة على النحو التالي:

كاس الأمم الإفريقية، كلمتك

ترتيب مجموعة مصر بتصفيات أمم إفريقيا

الأول: مصر - 12 نقطة

الثاني: بوتسوانا - 6 نقاط 

الثالث: كاب فيردي - 3 نقاط 

الرابع: موريتانيا - 3 نقاط 

 

إصابة محمد الشناوي

وتعرض محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر للإصابة في الدقيقة 9 قبل أن يعود لاستكمال المباراة.

ونجح الشناوي في التصدي لأخطر كرات المباراة بالدقيقة 56 من انفراد تام بالمرمى.

واستمرت محاولات كلا المنتخبين لخطف هدف الفوز حيث دفع حسام حسن بمحمود حسن تريزيجيه وحمدي فتحي خلال أحداث الشوط الثاني.

ونجح الفراعنة في تسجيل هدف المباراة الوحيد عن طريق البديل إبراهيم عادل بالدقيقة 85 بتسديدة من منتصف الملعب.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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