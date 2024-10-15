بعد تعيين أيمن فتحي رئيسا، تشكيل مجلس إدارة شركة الكرة بالنادي الأهلي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 10:15 مساءً - كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن تشكيل مجلس إدارة شركة كرة القدم بالنادي عقب تعيين أيمن فتحي رئيسا للشركة.

وقرر مجلس إدارة الأهلي تعيين أيمن فتحي رئيسا لشركة كرة القدم خلفا لـ عدلي القيعي الذي تقدم بالاعتذار عن عدم الاستمرار في منصبه كرئيس لشركة الكرة، وقبل النادي ذلك.

وجاء تشكيل مجلس إدارة شركة كرة القدم بالنادي الأهلي مكون من:

أيمن فتحي رئيسًا للشركة

نائب الرئيس: أحمد شمس

أعضاء مجلس إدارة: وائل زيادة وأحمد حسام عوض

من ناحية أخرى، يتوجه سمير عدلي المدير الإداري بالجهاز الفني للنادي الأهلي، إلى الإمارات من أجل الاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة باستقبال البعثة يوم 17 أكتوبر الجاري استعدادا لخوض منافسات السوبر المحلي.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة مارسيل كولر، لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا في بطولة السوبر المحلي بالإمارات يوم 20 أكتوبر الجاري.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا

ويلاقي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي البطولة يوم ٢٠ أكتوبر الجاري في الثامنة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة.

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يوم 17 أكتوبر الجاري، ‏موعدًا للسفر إلى دولة الإمارات، للمشاركة في بطولة كأس ‏السوبر المصري، التي تقام خلال الفترة من 20 إلى 24 من الشهر ذاته.‏

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