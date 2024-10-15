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تصفيات أمم إفريقيا، جنوب إفريقيا تتعادل مع الكونغو - أخبار كلمتك

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تصفيات أمم إفريقيا، جنوب إفريقيا تتعادل مع الكونغو - أخبار كلمتك

تصفيات أمم إفريقيا، جنوب إفريقيا تتعادل مع الكونغو - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 09:50 مساءً - سقط منتخب جنوب أفريقيا في فخ التعادل أمام الكونغو برازافيل بهدف لمثله في الجولة 4 من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب.

وافتتح إلياس موكوانا التسجيل لمنتخب جنوب أفريقيا بالدقيقة 33 من عمر وزمن المباراة، وعادل مونس باسومينا النتيجة بتسجيله هدف التعادل في الدقيقة 45+3.

وارتفع رصيد جنوب أفريقيا إلى 8 نقاط بالمركز الثاني، ووصل رصيد منتخب الكونغو إلى 4 نقاط بالمركز الثالث.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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