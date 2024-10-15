تصفيات كأس العالم، قطر تسقط أمام إيران برباعية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 09:34 مساءً - فاز المنتخب الإيراني على نظيره القطري بنتيجة (4/1)، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على استاد راشد في دبي في إطار مباريات الجولة الرابعة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

سجل أهداف إيران كل من سيردار أزمون "هدفين" ومحمد محبي "هدفين" في الدقائق 42 و48 و66 و98، بينما أحرز المعز علي هدف قطر في الدقيقة 17.

وارتفع رصيد إيران بهذا الفوز إلى 10 نقاط استعادت بها قمة المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن أوزبكستان، بينما تجمد رصيد قطر عند 4 نقاط.



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