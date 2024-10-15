موعد افتتاح معرض "فناني الجيل" الجماعي بمتحف الفنون الجميلة - أخبار كلمتك

موعد افتتاح معرض "فناني الجيل" الجماعي بمتحف الفنون الجميلة - أخبار كلمتك

نوران أبو طالب تطرح أحدث أغنياتها "كان ليك معايا" (فيديو) - أخبار كلمتك

نوران أبو طالب تطرح أحدث أغنياتها "كان ليك معايا" (فيديو) - أخبار كلمتك

بالأسماء، قائمة هاني أبو ريدة المرشحة لانتخابات اتحاد الكرة - أخبار كلمتك

بالأسماء، قائمة هاني أبو ريدة المرشحة لانتخابات اتحاد الكرة - أخبار كلمتك

نجم برشلونة أول طلب لـ أموريم في مانشستر يونايتد - أخبار كلمتك

نجم برشلونة أول طلب لـ أموريم في مانشستر يونايتد - أخبار كلمتك

يحق للمدربين الطعن علي قرارات الحكام، فيفا يدرس نظاما جديدا بدلا من تقنية الفيديو - أخبار كلمتك

يحق للمدربين الطعن علي قرارات الحكام، فيفا يدرس نظاما جديدا بدلا من تقنية الفيديو - أخبار كلمتك

للمرة الأولى، حزب الله يستهدف مقر وزارة الحرب وهيئة الأركان الإسرائيلية - أخبار كلمتك

للمرة الأولى، حزب الله يستهدف مقر وزارة الحرب وهيئة الأركان الإسرائيلية - أخبار كلمتك

عاجل:مدينة تتحول الى ساحة حرب وسقوط قتلى وجرحى - أخبار كلمتك

عاجل:مدينة تتحول الى ساحة حرب وسقوط قتلى وجرحى - أخبار كلمتك

مسوول حكومي يتدخل لانقاذ العصري ويؤكد نقله الى هذه الدولة - أخبار كلمتك

مسوول حكومي يتدخل لانقاذ العصري ويؤكد نقله الى هذه الدولة - أخبار كلمتك

الداخلية تواصل مبادرة «كلنا واحد» تحت شعار بداية شتاء دافئ - أخبار كلمتك

الداخلية تواصل مبادرة «كلنا واحد» تحت شعار بداية شتاء دافئ - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - موعد عرض مسلسل «موعد مع الماضي» بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2024 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - موعد عرض مسلسل «موعد مع الماضي» بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2024 - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار الرياضة

بمشاركة وسام أبو علي وعمر فرج، فلسطين تتعادل 2-2 مع الكويت (صور) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
بمشاركة وسام أبو علي وعمر فرج، فلسطين تتعادل 2-2 مع الكويت (صور) - أخبار كلمتك

بمشاركة وسام أبو علي وعمر فرج، فلسطين تتعادل 2-2 مع الكويت (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 09:34 مساءً - تعادل منتخب فلسطين مع نظيره الكويتي بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء، على ملعب “إستاد جاسم بن حمد ”، في الجولة الرابعة من المجموعة الثانية لـ تصفيات كأس العالم 2026.

وتقدم منتخب الكويت عن طريق لاعبه يوسف السلمان في الدقيقة 31 من ركلة جزاء، ثم أدرك وسام أبو علي هدف التعادل للمنتخب الفلسطيني في الدقيقة 41 من علامة الجزاء.

 

2640b8fffe.jpg
788e7f3776.jpg

وفي الشوط الثاني عاد يوسف السلمان لتسجيل هدف الكويت الثاني في الدقيقة 80، ثم مع حلول الدقيقة الثالثة من الوقت البدل الضائع من عمر المباراة نجح زيد قنبر من تسجيل التعادل لفلسطين.  

d3b24fe5f8.jpg
d0b57422a7.jpg

وتواجد في التشكيل الأساسي لمنتخب الفدائيين كل من وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي وعمر فرج لاعب نادي الزمالك قبل أن يغادر لاعب الفارس الأبيض في الدقيقة 46 من عمر المباراة. 

8d83bc69a6.jpg
1b8e42dde0.jpg

تشكيل منتخب فلسطين أمام الكويت 

وجاء تشكيل فلسطين كالتالي: 

057cd92744.jpg

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

نصيحة من نجم الأهلي لـ عمرو السولية تجعله يستمر في الملاعب 3 سنوات قادمة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق