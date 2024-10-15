الرياضة - 09:22 - ترتيب مجموعة مصر بعد الفوز على موريتانيا والتأهل لـ أمم إفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 09:22 مساءً - ترتيب مجموعة مصر بعد الفوز على موريتانيا.. تفوق منتخب الفراعنة على نظيره الموريتاني بهدف نظيف، خارج الأرض، في المواجهة التي أقيمت على ملعب الأخير، في الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

وتأهل منتخب مصر رسميا إلى نهائيات أمم إفريقيا 2025 بالمغرب تحت قيادة المدير الفني حسام حسن، بعد ضمانه صدارة مجموعته.

وجاء هدف مصر الأول في شباك المرابطين، وذلك مع حلول الدقيقة 85 بطريقة رائعة بواسطة البديل إبراهيم عادل من منتصف الملعب.

ولاحظ إبراهيم عادل تقدم حارس موريتانيا، ليضعها بذكاء شديد من منتصف الملعب في شباك الخصم، ويعلن عن هدف أول لمنتخب مصر.

ما هو ترتيب مجموعة مصر بعد الفوز على موريتانيا؟

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة الثالثة في التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2025 برصيد 23 نقطة، ويأتي خلفه منتخب بوتسوانا برصيد 6 نقاط، في حين يأتي كل من الرأس الأخضر وموريتانيا في المركزين الثالث والرابع على الترتيب، ولكل منهم 3 نقاط.

وجاء ترتيب مجموعة مصر بعد الفوز على موريتانيا على النحو التالي:

مصر في الصدارة برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات

بوتسوانا في المركز الثاني برصيد 6 نقاط من فوزين وخسارتين

الرأس الأخضر في المركز الثالث برصيد 3 نقاط من فوز و3 هزائم

موريتانيا في المركز الرابع برصيد 3 نقاط من فوز و3 هزائم

تشكيل منتخب مصر أمام موريتانيا اليوم

وجاء تشكيل منتخب مصر على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد عيد، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، خالج صبحي

خط الوسط: محمد حمدي، مروان عطية، محمود صابر.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، أسامة فيصل، عمر مرموش.