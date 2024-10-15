الرياضة - 09:22 - عاجل.. مصر تتأهل إلى نهائيات أمم إفريقيا 2025 بعد الفوز على موريتانيا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 09:22 مساءً - عبرت مصر إلى نهائيات أمم إفريقيا 2025 بالمغرب، عقب الفوز الثمين خارج الأرض على نظيره الموريتاني بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة للبطولة القارية.

ويدين منتخب مصر بهذا الانتصار إلى نجمه المميز إبراهيم عادل صاحب هدف اللقاء قبل نهايته بدقائق قليلة.

وضمن منتخب مصر التأهل إلى نهائيات أمم إفريقيا، كما ضمن صدارة مجموعته برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات "العلامة الكاملة".

وغاب عن تشكيل منتخب مصر في مباراة اليوم النجم محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، بعدما فضل الجهاز الفني بقيادة حسام حسن إراحته بعدما طلب اللاعب عدم خوض اللقاء بسبب إقامته على ملعب أرضيته من النجيل الصناعي.

كما افتقد منتخب مصر في مباراة اليوم المهاجم مصطفى محمد لاعب فريق نانت الفرنسي، والذي عانى من إجهاد في العضلة الحلفية، وقرر حسام حسن عدم سفره مع الفريق واستبعاده من قائمة المباراة خوفًا من تفاقم الإصابة.

هدف منتخب مصر في مباراة اليوم ضد موريتانيا

وجاء هدف مصر الأول في شباك المرابطين، وذلك مع حلول الدقيقة 85 بطريقة رائعة بواسطة البديل إبراهيم عادل من منتصف الملعب.

ولاحظ إبراهيم عادل تقدم حارس موريتانيا، ليضعها بذكاء شديد من منتصف الملعب في شباك الخصم، ويعلن عن هدف أول لمنتخب مصر.

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة الثالثة في التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2025 برصيد 9 نقاط، ويأتي خلفه منتخب الرأس الأخضر وموريتانيا وبوتسوانا ولكل منهم 3 نقاط.

تشكيل منتخب مصر أمام موريتانيا اليوم

وجاء تشكيل منتخب مصر على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد عيد، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، خالج صبحي

خط الوسط: محمد حمدي، مروان عطية، محمود صابر.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، أسامة فيصل، عمر مرموش.