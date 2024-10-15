الرياضة - 09:22 - تشكيل منتخب السعودية ضد البحرين في تصفيات كأس العالم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 09:22 مساءً - أعلن روبيرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، عن التشكيل الرسمي لنظيره البحرين في منافسات تصفيات كأس العالم.

يلتقي منتخب السعودية مع نظيره البحريني في مباراة حاسمة. تُقام هذه المواجهة ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات (المحلة الثالثة) على ملعب استاد الجوهرة المشعة، اليوم الثلاثاء مباريات تصفيات آسيا لكأس العالم 2026.

وجاء تشكيل منتخب السعودية كالآتي

حراسة المرمى: الكسار.

خط الدفاع: ريان - حسان تمبكتي - لاجامي - كادش.

خط الوسط: الأسمري - المالكي - مروان الصحفي

خط الهجوم: سالم الدوسري - أيمن يحيى - فراس البريكان.