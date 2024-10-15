مالي تتعادل سلبيا مع غينيا بيساو في تصفيات الأمم الإفريقية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 09:21 مساءً - تعادل منتخب غينيا بيساو مع نظيره منتخب مالي سلبيا بدون أهداف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من تصفيات الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد منتخب مالي للنقطة الثامنة في وصافة المجموعة الثامنة، فيما يحصل منتخب غينيا بيساو علي الرابعة له في مشوار التصفيات.

ترتيب المجموعة التاسعة بعد تعادل مالي وغينيا بيساو

1- موزمبيق 8 نقاط

2- مالي 8 نقاط

3- غينيا بيساو 4 نقاط

4- إيسواتيني نقطة

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