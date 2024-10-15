الزلزولي يقود هجوم منتخب المغرب أمام إفريقيا الوسطى - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 09:16 مساءً - وقع وليد الركراكي، مدرب المنتخب المغربي، على تغيير واحد في تشكيلة مباراة أفريقيا الوسطى الليلة، مقارنة بالتي واجه بها نفس الفريق السبت الماضي في تصفيات كأس أمم أفريقيا.

تشكيل المغرب أمام إفريقيا الوسطى



حارس المرمى: منير المحمدي

الدفاع: أشرف حكيمي - يوسف بلعمري جمال حركاس عبد الكبير

الوسط: سفيان أمرابط عز الدين أوناحي إلياس بن الصغير

الهجوم: سفيان رحيمي يوسف النصيري عبد الصمد الزلزولي.

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