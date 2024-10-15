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الرياضة - 09:01 - موعد مباراة البرازيل ضد بيرو فى تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:01 - موعد مباراة البرازيل ضد بيرو فى تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:01 - موعد مباراة البرازيل ضد بيرو فى تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 09:01 مساءً - موعد مباراة البرازيل ضد بيرو.. يعود منتخب البرازيل لمشواره في تصفيات كأس العالم 2026، عندما يستضيف نظيره بيرو فجر الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة لتصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى المونديال.

يخوض منتخب البرازيل مباراة اليوم بحثا عن الفوز الثانى على التوالي بعد تخطى تشيلى في الجولة الماضية بنتيجة 2-1، كما فاز منتخب بيرو على أوروجواي بهدف دون رد.

ويحتل منتخب البرازيل المركز الرابع في التصفيات برصيد 13 نقطة، فيما يحتل منتخب بيرو المركز التاسع برصيد 6 نقاط، ويتصدر منتخب الأرجنتين الترتيب برصيد 19 نقطة.

موعد مباراة البرازيل ضد بيرو في تصفيات كأس العالم 2026

تنطلق مباراة البرازيل ضد بيرو في الرابعة إلا ربع فجر الأربعاء، على إستاد ماني جارينشا الوطني، ضمن منافسات الجولة العاشرة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026،

القنوات الناقلة لمباراة البرازيل ضد بيرو في تصفيات كأس العالم 2026

تنطلق مباراة البرازيل ضد بيرو في الرابعة إلا ربع فجر الأربعاء، على إستاد ماني جارينشا الوطني، ضمن منافسات الجولة العاشرة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وتنقل المباراة على قناة SSC HD Extra 1.قبل 20 دقيقة

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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