الرياضة - 09:01 - مفاجآت في تشكيل البرتغال ضد أسكتلندا بدوري الأمم الأوروبية.. رونالدو يحفظ مكانه أساسيًا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 09:01 مساءً - البرتغال ضد أسكتلندا.. أعلن روبيرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب البرتغال تشكيلة فريقه الرسمية لمواجهة المنتخب الأسكتلندي، مساء اليوم، ضمن منافسات المرحلة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

ويتصدر منتخب البرتغال جدول ترتيب المجموعة الأولى في دوري الأمم الأوروبية برصيد 9 نقاط، بينما يحتل منتخب اسكتلندا المركز الأخير بدون رصيد من النقاط، ويأتي منتخب كرواتيا في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، وثالثًا منتخب بولندا برصيد 3 نقاط.

وقبل مباراة اليوم، أكد روبرتو مارتينيز المدير الفني للمنتخب البرتغالي أنه لا ينتابه أي قلق بشأن الدفع بهدافه كريستيانو رونالدو في ثاني مباراة له خارج الديار في غضون 72 ساعة.

ومن المتوقع أن يتواجد الأسطورة كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي في التشكيل الأساسي لمنتخب البرتغال أمام منتخب اسكتلندا، اليوم، خاصة بعدما سجل رونالدو، هدفه رقم 133 مع منتخب البرتغال خلال الفوز على بولندا 3/ 1 السبت في وارسو.

وفيما يلي تشكيل منتخب البرتغال ضد منتخب اسكتلندا في دوري الأمم الأوروبية:

تشكيل البرتغال أمام اسكتلندا اليوم

حراسة المرمى: ديوجو كوستا.

خط الدفاع: نونو مينديش، روبن دياش، أنطونيو سيلفا، جواو كانسيلو.

خط الوسط: جواو بالينيا، فيتينيا، برونو فيرنانديش.

خط الهجوم: ديجو جوتا، كريستيانو رونالدو، فرانشيسكو كونسيساو.