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الرياضة - 09:00 - مشاهدة مباراة البرتغال واسكتلندا بث مباشر في تصفيات كأس العالم اليوم - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:00 - مشاهدة مباراة البرتغال واسكتلندا بث مباشر في تصفيات كأس العالم اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:00 - مشاهدة مباراة البرتغال واسكتلندا بث مباشر في تصفيات كأس العالم اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 09:00 مساءً - بث مباشر مباراة البرتغال واسكتلندا في دوري الأمم الأوروبية اليوم.. يترقب عشاق الكرة العالمية المواجهة المرتقبة والقوية بين البرتغال واسكتلندا اليوم الاثنين 15 أكتوبر 2024، على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري الأمم الأوروبية 2024.

مشاهدة مباراة البرتغال واسكتلندا في دوري الأمم الأوروبية

ويتصدر المنتخب البرتغالي جدول ترتيب المجموعة الأولى في دوري الأمم الأوروبية برصيد 9 نقاط، بينما يحتل منتخب اسكتلندا المركز الأخير بدون رصيد من النقاط، ويأتي منتخب كرواتيا في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، وثالثًا منتخب بولندا برصيد 3 نقاط.

ومن المتوقع أن يتواجد الأسطورة كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي في التشكيل الأساسي لمنتخب البرتغال أمام منتخب اسكتلندا، اليوم، خاصة بعدما سجل رونالدو، هدفه رقم 133 مع منتخب البرتغال خلال الفوز على بولندا 3/ 1 السبت في وارسو.

على الجانب الآخر يسعى منتخب اسكتلندا إلى تحقيق مفاجآة كبيرة أمام البرتغال اليوم بالفوز أو على أقل تقدير بالتعادل، وفي ظل الموقف السيء للفريق بعد تزيله ترتيب المجموعة بدون أي نقاط من ثلاث هزائم متتالية.

بث مباشر مباراة البرتغال واسكتلندا في دوري الأمم الأوروبية

ويقدم موقع الأسبوع بث مباشر لـ مباراة البرتغال واسكتلندا في دوري الأمم الأوروبية، في خدمة خاصة لجماهيره ومتابعيه المقرر لها اليوم الاثنين، وستقام المباراة اليوم في تمام الساعة 21:45 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب لارونس فيسر.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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