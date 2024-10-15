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من منتصف الملعب، إبراهيم عادل يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر في مرمى موريتانيا - أخبار كلمتك

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من منتصف الملعب، إبراهيم عادل يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر في مرمى موريتانيا - أخبار كلمتك

من منتصف الملعب، إبراهيم عادل يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر في مرمى موريتانيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 08:59 مساءً - منتخب مصر، سجل إبراهيم عادل، لاعب منتخب مصر، الهدف الأول في الدقيقة 85 من منتصف الملعب في شباك موريتانيا في الجولة 4 من تصفيات أمم أفريقيا.

 

وضغط منتخب مصر بقوة خاصة في خط الهجوم عن طريق عمر مرموش وأحمد سيد زيزو ولكنه لم يصل للشباك خلال أحداث الشوط الأول.

وتعرض محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر للإصابة في الدقيقة 9 قبل أن يعود لاستكمال المباراة.

ونجح الشناوي في التصدي لأخطر كرات المباراة بالدقيقة 56 من انفراد تام بالمرمى.

 

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تشكيل منتخب مصر أمام موريتانيا

وبدأ منتخب مصر مباراته أمام موريتانيا بشكل مكون من:

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كشف منتخب موريتانيا عن تشكيل اللاعبين لمباراة مصر في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 المقرر إقامتها في المغرب.

تشكيل موريتانيا أمام مصر

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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