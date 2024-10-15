المصري يفوز على الرشاد البرنوصي بهدفين في أولى ودياته بمعسكر المغرب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 08:59 مساءً - الثلاثاء 15/أكتوبر/2024 - 08:43 م 10/15/2024 8:43:48 PM

فاز الفريق الأول للكرة بالنادي المصري على نظيره فريق الرشاد البرنوصي - أحد أندية الدرجة الثانية بالدوري المغربي - بهدفين نظيفين في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين اليوم الثلاثاء على ملعب لانوريا كلوب بمدينة المحمدية وذلك في أولى مباريات المصري الودية بمعسكره المغلق المقام بالمملكة المغربية استعدادًا لانطلاق الموسم الكروي الجديد 2025/2024.

انتهى الشوط الأول بتقدم المصري البورسعيدي بهدف نظيف سجله السنغالي بابا بادجي في الدقيقة الثلاثين، فيما أضاف اللاعب المغربي عبد الإله حفيظي - والذي يخضع للاختبار مع المصري - الهدف الثاني للنسور الخُضر في الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني الذي شهد تصدي حارس المصري محمود حمدي لركلة جزاء ببراعة في الدقيقة التاسعة.

مثل المصري في الشوط الأول: محمود حمدي لحراسة المرمى، كريم العراقي، محمد هاشم، محمد دبش، عمرو سعداوي لخط الظهر، خالد الغندور، محمود حمادة كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط يتقدمهما الثلاثي أحمد القرموطي، عبد الرحيم دغموم، محمد الشامي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد بابا بادجي.



فيما شهد الشوط الثاني الدفع تباعًا بيوسف الجوهري وصلاح محسن وميدو جابر وفخر الدين بن يوسف وباهر المحمدي وعبد الإله حفيظي وليستويل أمانكونا بدلًا من عبد الرحيم دغموم وبادجي وأحمد القرموطي ومحمد الشامي ومحمد دبش وخالد الغندور وكريم العراقي.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.