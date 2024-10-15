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الرياضة - 08:28 - مانشيني يعلن تشكيل السعودية ضد البحرين في تصفيات كأس العالم - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:28 - مانشيني يعلن تشكيل السعودية ضد البحرين في تصفيات كأس العالم - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:28 - مانشيني يعلن تشكيل السعودية ضد البحرين في تصفيات كأس العالم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 08:28 مساءً - السعودية ضد البحرين.. أعلن الإيطالي روبيرتو مانشيني، تشكيلة الأخضر السعودي لمواجهة البحرين، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

السعودية ضد البحرين في تصفيات كأس العالم 2026

ويحل منتخب السعودية الأول لكرة القدم، ضيفًا ثقيلًا على البحرين وهو في جعبته 4 نقاط من ثلاث مباريات خاضها «الأخضر» في تصفيات كأس العالم حتى الآن، بواقع انتصارًا وحيدًا وتعادل وهزيمة.

على الجانب الآخر، يدخل منتخب البحرين تلك المواجهة النارية وهو يتسلح بعاملي الأرض والجمهور من أجل الفوز وحصد النقاط الثلاث وإيقاف الأخضر السعودي عند 4 نقاط، والوصول إلى النقطة 7.

سالم الدوسري نجم منتخب السعودية

حيث يحتل منتخب البحرين المركز الرابع بتصفيات كأس العالم برصيد 4 نقاط من 3 مباريات، بواقع انتصارًا وحيدًا وتعادل وهزيمة أيضًا مثل السعودية.

ترتيب المجموعة الثالثة قبل صدام السعودية ضد البحرين بتصفيات كأس العالم

وجاء ترتيب المجموعة الثالثة على النحو التالي

1- اليابان 9 نقاط.

2- أستراليا 4 نقاط.

3- منتخب السعودية 4 نقاط.

4- البحرين 4 نقاط.

5- إندوينسيا 3 نقاط.

6- الصين 0 نقاط.

السعودية والصين

تشكيل السعودية الرسمي ضد البحرين اليوم

وجاء تشكيل السعودية الرسمي ضد البحرين اليوم على النحو التالي:

في حراسة المرمى: أحمد الكسار.

في خط الدفاع: ريان حامد - حسان تمبكتي - علي لاجامي - حسن كادش.

في خط الوسط: عبد الإله المالكي - علي الأسماري - مروان الصحفي.

في خط الهجوم: أيمن يحيى - فراس البريكان - سالم الدوسري.

موعد مباراة السعودية ضد البحرين في تصفيات كأس العالم 2026

وحدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مساء الثلاثاء، الموافق 15 من شهر أكتوبر الجاري، ليكون هو موعد مباراة السعودية ضد البحرين، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

منتخب السعودية

ومن المقرر أن تنطلق مباراة السعودية ضد البحرين، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والعاشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ستاد «الجوهرة المشعة» معقل كتيبة المدرب الإيطالي مانشيني.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية ضد البحرين في تصفيات كأس العالم 2026

وتُعد مجموعة قنوات بين سبورتس هي الناقل الحصري والوحيد لمباريات تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وبالتالي هي القنوات الناقلة لمباراة السعودية ضد البحرين.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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