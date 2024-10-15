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الرياضة - 08:28 - جمال موسيالا يعود لتدريبات بايرن ميونخ بعد غيابه عن آخر ثلاث مباريات - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:28 - جمال موسيالا يعود لتدريبات بايرن ميونخ بعد غيابه عن آخر ثلاث مباريات - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:28 - جمال موسيالا يعود لتدريبات بايرن ميونخ بعد غيابه عن آخر ثلاث مباريات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 08:28 مساءً - عاد جمال موسيالا لاعب بايرن ميونخ للمشاركة مجددا في التدريبات الجماعية بعد غيابه عن آخر ثلاث مباريات للفريق ومنتخب ألمانيا، لكن لم يتضح بعد مدى جاهزيته لمواجهة شتوتجارت في الدوري الألماني لكرة القدم، يوم السبت المقبل.

وقال النادي البافاري في بيان اليوم الثلاثاء إن موسيالا تدرب بشكل فردي بعد غيابه عن التعادل 3/3 مع آينتراخت فرانكفورت، وفوزين لمنتخب ألمانيا على البوسنة والهرسة وهولندا في دوري أمم أوروبا بسبب إصابة في الورك.

وأدى المدافع الفرنسي دايوت أوباميكانو أول جلسة فردية له أمس الإثنين، وعاد المهاجم الإنجليزي هاري كين للتدريبات الجماعية بعد غيابهما عن منتخبي بلادهما هذا الشهر.

على الجانب الآخر يثق نادي شتوتجارت في جاهزية مهاجمه دينيز أونداف لمواجهة بايرن ميونخ.

وسجل أونداف هدفي ألمانيا في شباك البوسنة، لكنه جلس بديلا في مباراة هولندا بسبب آلام عضلية.

وقال شتوتجارت إن من المتوقع أن يعود أونداف إلى التدريب الجماعية يوم الخميس.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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