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وسام أبو علي يسجل لفلسطين في شباك الكويت بتصفيات كأس العالم - أخبار كلمتك

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وسام أبو علي يسجل لفلسطين في شباك الكويت بتصفيات كأس العالم - أخبار كلمتك

وسام أبو علي يسجل لفلسطين في شباك الكويت بتصفيات كأس العالم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 08:22 مساءً - تعادل منتخب فلسطين مع نظيره الكويتي بهدف لكل فريق في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما اليوم الثلاثاء، علي ملعب “ ستاد جاسم بن حمد ”، في الجولة الرابعة من المجموعة الثانية لـ تصفيات كأس العالم 2026.

وتقدم منتخب الكويت عن طريق لاعبه يوسف السلمان في الدقيقة 31 من ركلة جزاء، ثم أدرك وسام أبو علي هدف التعادل للمنتخب الفلسطيني في الدقيقة 41 من علامة الجزاء.  

تشكيل منتخب فلسطين أمام الكويت 

ويقود التشكيل الأساسي لمنتخب الفدائيين كل من وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي وعمر فرج لاعب نادي الزمالك، وجاء تشكيل فلسطين كالتالي: 

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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