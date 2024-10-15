الرياضة - 08:11 - مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر في تصفيات كأس العالم اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 08:11 مساءً - بث مباشر مباراة السعودية والبحرين في تصفيات كأس العالم اليوم.. يترقب عشاق الكرة العربية المواجهة المرتقبة والقوية بين السعودية والبحرين اليوم الإثنين 15 أكتوبر 2024، على ملعب ستاد «مدينة الملك عبد الله الرياضية» معقل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات قارة آسيا لبطولة كأس العالم 2026.

مشاهدة مباراة السعودية والبحرين في تصفيات كأس العالم بث مباشر

ويحل منتخب السعودية الأول لكرة القدم، ضيفًا ثقيلًا على البحرين وهو في جعبته 4 نقاط من ثلاث مباريات خاضها «الأخضر» في تصفيات كأس العالم حتى الآن، بواقع انتصارًا وحيدًا وتعادل وهزيمة.

على الجانب الآخر، يدخل منتخب البحرين تلك المواجهة النارية وهو يتسلح بعاملي الأرض والجمهور من أجل الفوز وحصد النقاط الثلاث وإيقاف الأخضر السعودي عند 4 نقاط، والوصول إلى النقطة 7.

حيث يحتل منتخب البحرين المركز الرابع بتصفيات كأس العالم برصيد 4 نقاط من 3 مباريات، بواقع انتصارًا وحيدًا وتعادل وهزيمة أيضًا مثل السعودية.

بث مباشر مباراة السعودية والبحرين في تصفيات كأس العالم

يقدم موقع الأسبوع بث مباشر لـ مباراة السعودية ضد البحرين في تصفيات كأس العالم، خدمة خاصة لجماهيره ومتابعيه المقرر لها اليوم الإثنين والتي تأتي ضمن الجولة الرابعة من تصفيات قارة آسيا لبطولة كأس العالم 2026. حيث ستقام المباراة، اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء (21:00) بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب عمان الدولي.