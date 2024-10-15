الرياضة - 08:11 - موريتانيا تفرض التعادل السلبي على مصر في الشوط الأول بتصفيات إفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 08:11 مساءً - مصر ضد موريتانيا.. أسدل الستار على أحداث الشوط الأول في مباراة مصر وموريتانيا، والتي انتهت على واقع التعادل السلبي بدون أهداف، على ملعب الأخير.

ويلتقي منتخب مصر خارج ملعبه أمام موريتانيا، في رابع جولات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب.

واتسم الشوط الأول بالحذر من كلا الطرفين، حيث يسعى كل منتخب للخروج بنتيجة إيجابية ونقطة على الأقل لضمان المنافسة على التأهل الإفريقي.

ويحتاج منتخب مصر نقطة واحدة فقط من مباراة اليوم، لضمان التأهل الرسمي إلى نهائيات أمم إفريقيا.

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة الثالثة في التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2025 برصيد 9 نقاط، ويأتي خلفه منتخب الرأس الأخضر وموريتانيا وبوتسوانا ولكل منهم 3 نقاط.

وسيغيب عن تشكيل منتخب مصر في مباراة اليوم النجم محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، بعدما فضل الجهاز الفني بقيادة حسام حسن إراحته بعدما طلب اللاعب عدم خوض اللقاء بسبب إقامته على ملعب أرضيته من النجيل الصناعي.

كما يفتقد منتخب مصر في مباراة اليوم المهاجم مصطفى محمد لاعب فريق نانت الفرنسي، والذي عانى من إجهاد في العضلة الحلفية، وقرر حسام حسن عدم سفره مع الفريق واستبعاده من قائمة المباراة خوفًا من تفاقم الإصابة.

تشكيل منتخب مصر أمام موريتانيا اليوم

وجاء تشكيل منتخب مصر على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد عيد، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، خالج صبحي

خط الوسط: محمد حمدي، مروان عطية، محمود صابر.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، أسامة فيصل، عمر مرموش.