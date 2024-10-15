الرياضة - 08:11 - وسام أبو علي يسجل التعادل لفلسطين في مرمي الأردن "فيديو" - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 08:11 مساءً - تعادل منتخب الأردن مع نظيره منتخب فلسطين، بهدف لكل منهما، فى الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما حاليا على استاد "كلفا"، فى العاصمة الماليزية كوالالمبور، ضمن منافسات الجولة الثانية للدور الثالث من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، التى تنظمها الولايات المتحدة الأمريكية بالشراكة مع كندا والمكسيك.

فلسطين ضد الأردن

أحرز يزن النعيمات هدف التقدم لصالح الأردن ضد فلسطين فى الدقيقة الخامسة من بداية اللقاء.

ثم نجح وسام أبو على نجم الأهلى، فى تسجيل هدف التعادل لصالح المنتخب الفلسطينى فى الدقيقة 41 من زمن المباراة.