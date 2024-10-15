تصفيات الأمم الإفريقية، مالي تتعادل مع غينيا بيساو سلبيا في الشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 08:10 مساءً - انتهي الشوط الأول من مباراة منتخب غينيا بيساو ومالي بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمع بينهما اليوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من تصفيات الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب.

ويتواجد منتخب غينيا بيساو ومالي ضمن المجموعة التاسعة في تصفيات أمم إفريقيا رفقة منتخبي موزمبيق وإيسواتيني.

ترتيب المجموعة التاسعة

1- موزمبيق 8 نقاط

2- مالي 7 نقاط

3- غينيا بيساو 3 نقاط

4- إيسواتيني نقطة

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