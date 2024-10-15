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تصفيات أمم أفريقيا، تعادل سلبي بين بوتسوانا والرأس الأخضر في الشوط الأول - أخبار كلمتك

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تصفيات أمم أفريقيا، تعادل سلبي بين بوتسوانا والرأس الأخضر في الشوط الأول - أخبار كلمتك

تصفيات أمم أفريقيا، تعادل سلبي بين بوتسوانا والرأس الأخضر في الشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 08:05 مساءً - مجموعة مصر، تعادل منتخب بوتسوانا مع نظيره الرأس الأخضر بنتيجة 0-0 في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية بالمغرب 2025.

ويتواجد منتخبا الرأس الأخضر وبوتسوانا في المجموعة الثالثة بجوار مصر وموريتانيا.

وكان منتخب بوتسوانا قد خطف فوزا مثيرا من الرأس الأخضر في الجولة الماضية بهدف وحيد، وحصد أول 3 نقاط له بالمجموعة، وذلك بعد هزيمتين متتاليتين في الجولتين الأولى والثانية أمام موريتانيا ومصر.

وكان منتخب الرأس الأخضر قد استطاع الفوز على موريتانيا في مباراة الجولة الثانية، بعدما تلقى هزيمة صعبة أمام مصر بثلاثية نظيفة بالجولة الأولى، ثم الهزيمة بالمواجهة الماضية.

ترتيب المجموعة الثالثة بتصفيات أمم أفريقيا 

 1- منتخب مصر 9 نقاط

2- منتخب كاب فيردي 3 نقاط

3- منتخب بوتسوانا 3 نقاط

4- منتخب موريتانيا 3 نقاط


 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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