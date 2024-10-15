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لجنة الحكام تشرح تعديلات قانون كرة القدم لإداريي أندية الممتاز - أخبار كلمتك

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لجنة الحكام تشرح تعديلات قانون كرة القدم لإداريي أندية الممتاز - أخبار كلمتك

لجنة الحكام تشرح تعديلات قانون كرة القدم لإداريي أندية الممتاز - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 08:05 مساءً - لجنة الحكام، قامت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، بشرح تعديلات قانون كرة القدم لإداريي الأندية المشاركة في الدوري المصري الممتاز 2024/2025.

وقام إبراهيم نور الدين الحكم الدولي السابق والمدير الفني للجنة الحكام بشرح التعديلات للإداريين، في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم، استعدادًا لبدء المسابقة.

أربعة حكام دوليين يديرون مباريات السوبر المصري بالإمارات

واختارت لجنة الحكام الرئيسية بـاتحاد الكرة المصري أربعة حكام دوليين لإدارة مباريات السوبر المصري في الإمارات وهم: محمد معروف وأمين عمر وأحمد الغندور ومحمود ناجي.

 

مواعيد مباريات السوبر المصري

تقام مباراتي الدور نصف النهائي في بطولة كأس السوبر يوم 20 أكتوبر الجاري في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، حيث يلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا، فيما يلتقي الزمالك مع بيراميدز.

أما المباراة النهائية للبطولة فتقام يوم 24 أكتوبر، وتجمع الفريقان الفائزان في المباراتين السابقتين.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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