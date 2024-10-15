بالعلامة الكاملة، الكونغو تتأهل إلى أمم أفريقيا 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 07:49 مساءً - حافظ منتخب الكونغو على العلامة الكاملة وسجل انتصاره الرابع على التوالي في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب ليضمن مقعده في البطولة القارية.

وفاز منتخب جمهورية الكونغو بصعوبة شديدة على مضيفه منتخب تنزانيا 2-0 اليوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الثامنة.

ورفع منتخب جمهورية الكونغو رصيده في الصدارة إلى 12 نقطة من 4 انتصارات متتالية وتوقف رصيد تنزانيا عند 4 نقاط في المركز الثاني.

وفي وقت لاحق اليوم، تلتقي غينيا صاحبة المركز الثالث بثلاث نقاط، إثيوبيا متذيلة الترتيب بنقطة واحدة.

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