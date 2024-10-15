منتخب مصر يواصل البحث عن أول أهدافه أمام موريتانيا بعد 30 دقيقة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 07:49 مساءً - منتخب مصر، يستمر التعادل السلبي في مباراة منتخب مصر مع موريتانيا بعد 30 دقيقة في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 المقرر لها في المغرب.

وضغط منتخب مصر بقوة خاصة في خط الهجوم عن طريق عمر مرموش وأحمد سيد زيزو ولكنه لم يصل للشباك بعد أول 30 دقيقة.

وتعرض محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر للإصابة في الدقيقة 9 قبل أن يعود لاستكمال المباراة.

تشكيل منتخب مصر أمام موريتانيا

ويبدأ منتخب مصر مباراته أمام موريتانيا بشكل مكون من:

كشف منتخب موريتانيا عن تشكيل اللاعبين لمباراة مصر في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 المقرر إقامتها في المغرب.

تشكيل موريتانيا أمام مصر

موعد مباراة مصر وموريتانيا والقناة الناقلة

وتقام مباراة مصر وموريتانيا في الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة، في نواكشوط ضمن مواجهات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب.

وتنقل مباراة منتخب مصر أمام منتخب المرابطين على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية.

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