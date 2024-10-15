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الرياضة - 07:38 - بحضور نجوم كرة السلة المصرية.. NBA يفتتح أول متجر خاص بمنتجات الدوري الأمريكي - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:38 - بحضور نجوم كرة السلة المصرية.. NBA يفتتح أول متجر خاص بمنتجات الدوري الأمريكي - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:38 - بحضور نجوم كرة السلة المصرية.. NBA يفتتح أول متجر خاص بمنتجات الدوري الأمريكي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 07:38 مساءً - افتتح مكتب NBA مصر، أول متجر رسمي خاص بمنتجات الدوري الأمريكي لكرة السلة NBA في مصر بحضور عدد من نجوم كرة السلة المصرية.

ويواصل مكتب NBA مصر، تنفيذ برنامجه الخاص بتطوير وزيادة نشر لعبة كرة السلة لاكتشاف مواهب جديدة تفيد كرة السلة المصرية والإفريقية والعالمية.

متجر NBA في القاهرة، يعد ثالث متجر في قارة إفريقيا والأول في مصر من خلال شراكة مع Fitsole.

وشهد الافتتاح الذي أقيم في كايرو فيستيفال مول، تواجد عدد من المؤثرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي ونجوم كرة السلة المصرية.

مكتب NBA مصر، سبق وأن قام بتدشين دوري كرة السلة للمدارس ومعسكر كرة السلة بلا حدود والذي ضم أبرز مواهب كرة السلة في القارة الإفريقية، بالإضافة إلى بعض الأنشطة الترفيهية التي استهدفت الدمج بين كرة السلة ونمط الحياة والترفيه.

ويستهدف NBA مصر، خلال الفترة المقبلة استضافة المزيد من أحداث NBA في محافظات مصر المختلفة استكمالا لمشروع تطوير وزيادة الشعبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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