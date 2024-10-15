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الرياضة - 07:38 - بالعلامة الكاملة.. جمهورية الكونغو تحجز مقعدها في أمم إفريقيا - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:38 - بالعلامة الكاملة.. جمهورية الكونغو تحجز مقعدها في أمم إفريقيا - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:38 - بالعلامة الكاملة.. جمهورية الكونغو تحجز مقعدها في أمم إفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 07:38 مساءً - واصل منتخب جمهورية الكونغو عروضه القوية وحافظ على العلامة الكاملة وسجل انتصاره الرابع على التوالي في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب ليضمن مقعده في الكان.

وفاز منتخب جمهورية الكونغو بصعوبة شديدة على مضيفه منتخب تنزانيا بثنائية نظيفة، اليوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الثامنة.

ورفع منتخب جمهورية الكونغو رصيده في الصدارة إلى 12 نقطة من أربعة انتصارات متتالية وتوقف رصيد تنزانيا عند أربع نقاط في المركز الثاني.

وفي وقت لاحق اليوم، تلتقي غينيا صاحبة المركز الثالث بثلاث نقاط مع إثيوبيا متذيلة الترتيب بنقطة واحدة.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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