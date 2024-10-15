الرياضة - 07:38 - شعار «الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر» يظهر في تدريبات الأبيض - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 07:38 مساءً - ظهر اليوم الثلاثاء لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال التدريبات الجماعية للأبيض بقمصان تحمل شعار «الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر»، وذلك استعدادا للمشاركة في بطولة كأس السوبر المصري في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتواجد شعار «الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر» على قمصان تدريب الفريق للمرة الأولى، وذلك عقب حالة الجدال الواسعة خلال الأسابيع الأخيرة، عقب ترديد الشعار في وسائل الإعلام المختلفة، من حسين لبيب رئيس الأبيض.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز قرر سفر بعثة الأبيض إلى الإمارات يوم 17 أكتوبر الجاري، استعداداً للمشاركة في بطولة السوبر المصري.