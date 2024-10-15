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تعادل سلبي بين مصر وموريتانيا بعد 20 دقيقة وإصابة الشناوي - أخبار كلمتك

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تعادل سلبي بين مصر وموريتانيا بعد 20 دقيقة وإصابة الشناوي - أخبار كلمتك

تعادل سلبي بين مصر وموريتانيا بعد 20 دقيقة وإصابة الشناوي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 07:37 مساءً - منتخب مصر، يستمر التعادل السلبي لمباراة منتخب مصر مع موريتانيا بعد 20 دقيقة في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 المقرر لها في المغرب.

وتعرض محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر للإصابة في الدقيقة 9 قبل أن يعود لاستكمال المباراة.

 

تشكيل منتخب مصر أمام موريتانيا

ويبدأ منتخب مصر مباراته أمام موريتانيا بشكل مكون من:

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كشف منتخب موريتانيا عن تشكيل اللاعبين لمباراة مصر في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 المقرر إقامتها في المغرب.

تشكيل موريتانيا أمام مصر

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موعد مباراة مصر وموريتانيا والقناة الناقلة

 وتقام مباراة مصر وموريتانيا في الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة، في نواكشوط ضمن مواجهات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب.

وتنقل مباراة منتخب مصر أمام منتخب المرابطين على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية.

 

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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